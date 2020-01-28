شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تؤكد استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية فى بكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أكدت وزارة الخارجية البحرينية استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية فى بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين المتواجدين فى الصين، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافى لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التى قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.



وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس (كورونا) في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.

ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات التي ترد الوزارة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات احترازية في ضوء تفشى فيروس" كورونا "بالصين وتزامنا مع رفع منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه على النطاق العالمي من "معتدل" إلى "مرتفع" ، لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس ومنع تفشيه.

ففي هونج كونج .. أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستغلق بشكل مؤقت 4 نقاط تفتيش على حدودها مع الصين بالإضافة إلى وقف إصدار تصاريح سفر للسائحين الصينيين.

وقالت لام - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، " إنه سيتم إغلاق 4 نقاط تفتيش حدودية من منتصف الليل بالتوقيت المحلي لهونج كونج بعد غد الخميس حتى إشعار آخر..مشيرة إلى أن الرحلات الجوية من الصين ستنخفض بنسبة 50 %.

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وأوضحت أن خدمات القطارات العابرة للحدود من غرب كولون التي تدير شبكة السكك الحديدية عالية السرعة إلى الصين ومحطة هونج هوم ستتوقف بشكل مؤقت، كما سيتم إيقاف خدمات العبارات عبر الحدود فضلا عن انخفاض خدمات الحافلات القادمة من الصين.

وفي كوالالمبور .. أرسلت ماليزيا فرقة طوارئ إلى (الصين) ؛ بهدف التواصل مع الماليزيين المسجلين في السفارة أو مكاتب القناصل العامة الماليزية في كل أنحاء الصين للاطمئنان على صحتهم.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - في بيان أوردته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية ، إن مسؤولي السفارة يعملون على مدار الساعة بدون توقف خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة من أجل الماليزيين .. مؤكدا أن المسؤولين سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدات اللازمة المقيمين هناك حتى الاحتواء التام لانتشار الفيروس.

وفي موسكو .. قرر اتحاد شركات السياحة الروسية تعليق الرحلات السياحية من الصين إلى روسيا بشكل مؤقت، في ظل انتشار فيروس (كورونا) القاتل. وقال نائب رئيس الاتحاد يوري بارزيكين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تقرر اتخاذ هذا الإجراء كخطوة احترازية في ظل انتشار فيروس (كورونا) في الصين.

وفي باريس .. أعلنت السلطات الفرنسية أن أول رحلة جوية لإعادة مواطنيها من مدينة (ووهان) الصينية بعد تفشي فيروس (كورونا) الجديد بها ستغادر العاصمة غدا الأربعاء.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أنه سيتم تسيير رحلة ثانية إلا أنه لم يتم تحديد الموعد المقرر لها حتى الآن . وفي كانبرا .. ناشدت أستراليا ولاية نيو ساوث ويلز الطلاب الوافدين حديثًا من الصين بعدم الانتظام في الدراسة لمدة 14 يومًا، في مسعى لمنع تفشي فيروس (كورونا).

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الولاية أطلقت هذه المناشدة بمناسبة عودة الطلاب إلى مدارسهم غدًا بعد انتهاء الأجازة الصيفية فيما قال وزير الصحة في الولاية براد هازارد: "إنه سيتم مطالبة أولياء الأمور الذين قضوا عطلتهم الصيفية برفقة أبنائهم في الصين ولم يمر 14 يومًا على عودتهم بعدم إرسال أبنائهم إلى المنشآت التعليمية لحين مرور أسبوعين على عودتهم، وهي فترة حضانة الفيروس".

يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). وكانت السلطات الصينية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن عدد المصابين بفيروس (كورونا) وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515 شخصا توفى منهم 106 أشخاص وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل.