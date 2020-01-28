نتنياهو يزور موسكو غدا لإطلاع بوتين على صفقة القرن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 وكالات كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموجود حاليا في واشنطن من أجل الكشف عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، سيتوجه إلى موسكو، غدا الأربعاء؛ لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل الخطة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن نتنياهو ربما يأمل في أن يعيد إلى إسرائيل نعمة يساكر، وهي إسرائيلية أمريكية مسجونة في روسيا بعد إدانتها في قضية مخدرات، في حين تقول الحكومة الإسرائيلية إن الحكم الذي تلقته يساكر بالغ القسوة.

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