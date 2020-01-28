وزارة الخارجية توضح حقيقة وفاة مصريين في الصين بـ «فيروس كورونا»

أوضحت وزارة الخارجية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وفاة شاب مصري بسبب فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، إن مكتب العلاقات الخارجية فى مقاطعة هوبي الصينية التي تقع فيها مدينة ووهان نفى بشكل تام للسفير الدكتور محمد البدري سفير مصر في بكين وفاة أي مواطن مصري بالمدينة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن السفارة المصرية في بكين قامت بالتواصل مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ووهان، حيث نفوا علمهم بهذا الشخص الذي يتم ترويج شائعات حول وفاته بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وطالب المتحدث وسائل الإعلام ومستخدمو مواقع التواصل بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب وتحري الدقة فيما ينشر في هذا الصدد.

وأضافت الصحيفة أن صورة الشاب المصري، والتي تم تداولها مؤخراً بحجة أنه توفي في الصين نتيجة إصابته بفيروس كورونا، تعود لـ "أندرو سمير"، يبلغ من العمر 28 عاماً، قائلة إنه توفي أثناء تواجده بالولايات المتحدة في يناير عام 2018.