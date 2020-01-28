سبيوتنيك نقلا عن التلفزيون الإيراني: مقتل الأميركي المخطط لعمليتي سليماني ومغنية

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن التلفزيون الايراني، تأكيده مقتل رجل الاستخبارات الأميركي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك"، مؤكدا أن ​طهران​ تتهمه بأنه خطط لعملية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن "الضابط الأميركي الذي كان على متن الطائرة العسكرية الأميركية، التي سقطت أمس، في ​ولاية غزني​ وسط ​أفغانستان​، وأعلنت ​حركة طالبان​ مسؤوليتها عن إسقاطها".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن "مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال ​عماد مغنية​، أحد كبار القادة العسكريين ل​حزب الله​ اللبناني في ​سوريا​ في 2008".

ويبلغ داندريا من العمر 62 عاما، وتم تكليفه في 2017، برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، فيما تشير تقارير صحفية إلى أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان.