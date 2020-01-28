نقلت وكالة "سبوتنيك" عن التلفزيون الايراني، تأكيده مقتل رجل الاستخبارات الأميركي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك"، مؤكدا أن طهران تتهمه بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأعلن التلفزيون الإيراني أن "الضابط الأميركي الذي كان على متن الطائرة العسكرية الأميركية، التي سقطت أمس، في ولاية غزني وسط أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاطها".
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن "مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008".
ويبلغ داندريا من العمر 62 عاما، وتم تكليفه في 2017، برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، فيما تشير تقارير صحفية إلى أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر سبيوتنيك نقلا عن التلفزيون الإيراني: مقتل الأميركي المخطط لعمليتي سليماني ومغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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