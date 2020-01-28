أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية عن "ورود معلومات عن اصابة عشرات الطلبة ​الفلسطينيين​، بالاختناق جراء استنشاقهم ​الغاز​ المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع ​الجيش الإسرائيلي​، في مخيم العروب شمال ​الخليل​"، مشيرة الى ان "الجنود الاسرائيليين أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة الذين خرجوا تنديدا بما تسمى ​صفقة القرن​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة عشرات الطلبة الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.