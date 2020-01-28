أوليانوف: منظمة الطاقة الذرية لم تبلغ عن تغييرات جديدة بشأن إيران

أعلن الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​، ​ميخائيل أوليانوف​، أن "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ لم تبلغ بعد عن تغييرات فيما يتعلق بالخطوة الخامسة التي أعلنتها ​إيران​ لتخفيض التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​"، مشيراً الى انه "حتى اليوم تبقى ​طهران​ ضمن المرحلة الرابعة، التي تم الإعلان عنها في أوائل تشرين الثاني الماضي". إضغط للمزيد

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