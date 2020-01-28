النشرة: الجيش السوري يدخل مدينة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن "دخول ​الجيش السوري​ الى مدينة ​معرة النعمان​ الاستراتيجية ب​ريف ادلب​ الجنوبي بعد ان اطبق الحصار عليها كاملا اثر سيطرته على بلدات معرشورين ومعر شمشة والديرين الغربي والشرقي وبابيلا ودانا و زعلان وعشرات البلدات ومعسكر وادي الضيف، ما ادى لقطع الطريق السريع M-5 شمالها إضافة إلى ​قطع طرق​ إمداد المسلحين غرب المدينة بعد السيطرة على بلدة الدانة والالتفاف حول المدينة في حين سقطت ناريا كل من قرية حنتوتين وبينين وانسحاب ماتبقى من المسلحين منها، بدورها باشرت وحدات الهندسة في الجيش بعملية تفكيك ​الألغام​ والعبوات الناسفة وتمشيط المدينة".

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