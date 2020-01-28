الصحة السريلانكية :الكشف عن أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد

أعلنت وزارة "الصحة السريلانكية"، في بيان، أن "مواطنة صينية كانت قد قدمت إلى ​سريلانكا​ كسائحة في 19 كانون الثاني الحالي، ودخلت ال​مستشفى​ بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته"، موضحةً أن "نتائج الفحوصات بينت إصابتها بفيروس ​الكورونا​، وجرى نقلها إلى مستشفى ​الأمراض​ المعدية لمتابعة علاجها".

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