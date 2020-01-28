مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يدعو الجامعة إلى اجتماع طارئ

أكد سفير ​فلسطين​ لدى مصر مندوبها الدائم لدى ​الجامعة العربية​ ​دياب اللوح​، ان "فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس ​جامعة الدول العربية​ على المستوى الوزاري"، موضحاً أن الاجتماع المقرر عقده "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، و​القضاء​ على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

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