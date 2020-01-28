رويترز: نتنياهو يزور موسكو غدا لإطلاع بوتين على "صفقة القرن"

أفادت وكالة "رويترز" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيزور ​موسكو​ غداً للقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لإطلاعه على خطة ​السلام​ الأميركية، أو ما يسمى بـ"صفقة القرن". إضغط للمزيد

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