خارجية كوريا الجنوبية: إجلاء مواطنينا جوا من مدينة ووهان الصينية

أعلنت ​وزارة خارجية​ ​كوريا الجنوبية​ قرارها بتشغيل 4 رحلات جوية لنقل حوالي 700 من مواطنيها المعزولين بمدينة ووهان ب​الصين​ جراء انتشار فيروس "كورونا" وذلك خلال يومي 30 و31 كانون الثاني الحالي.

وقد أعلن النائب الثاني لوزيرة الخارجية، لي تيه-هو، في بيان حكومي أشار فيه إلى أنه "بعد أن تأكد أن عددا من الكوريين يرغبون في العودة إلى الوطن، قررت الحكومة تشغيل 4 رحلات بواسطة ​طائرة​ مستأجرة بصورة عاجلة إلى مدينة ووهان خلال يومي 30 و31 من الشهر، وتقوم حاليا بالتشاور مع ​الحكومة الصينية​ لتحديد الموعد بالضبط".

تجدر الإشارة إلى أن نقل الكوريين الجنوبيين من ووهان سيتم بعد إجراء الفحوص الدقيقة، وسيظلون منعزلين في منشآت حكومية مؤقتة لفترة محددة بعد وصولهم إلى البلاد، وذلك للحد من إمكانية انتشار الفيروس المستجد الذي يعتقد بأنه بدأ في ووهان.

