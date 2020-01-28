قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ​العراق​ جينين هينيس بلاسخارت، باقة ورد للمرجع الديني العراقي السيد ​علي السيستاني​، متمنية له بـ"الشفاء التام له، وذلك بعد نجاح عمليته الجراحية مؤخراً"، موضحة ان "صوتكم هو صوت العقل وحكمتكم مهمة للغاية، لا سيما ما يحصل في الساحة العراقية حالياً".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تقدم باقة ورد للسيستاني وتشيد بدوره إزاء أزمة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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