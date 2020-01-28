الحجار للسيد: التوقف عن القاء محاضرات في الوطنية والعفة

هاجم عضو كتلة " المستقبل" النائب محمد الحجار، النائب جميل السيد، معتبراً أنه "أصبح يتحفنا يوميا بمحاضرات عن الوطنية والعفة".
وتوجه الحجار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي للسيد، مشيراً إلى أنه "منذ ان دارت حوله الشبهات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكنت على رأس جهاز أمني نافذ، وفيها ما فيها، مثل فيلم ابوعدس لتبرير جريمة الاغتيال، والبلاد تغرق في مؤامرة الفراغ والتعطيل والديون".
وسأل الحجار السيد، "هل نسيت يا سيد جميل انك كنت احد ابرز رجال المرحلة التي راكمت الديون وضاعفتها من 1998 الى 2005؟ ألم تكن رجل بشار في النظام الأمني اللبناني السوري وكل ما تم حياكته فيه من مؤمرات على الوطن ومستقبله؟ ألم تكن الآمر الناهي في عهد لحود قبل ان ينتهي بك المطاف في اقبية الامن الداخلي؟".
وتساءل الحجار "من أين لك كل هذا يا سيد جميل ؟ من وهبك المنزل الذي تسكن فيه في الجناح ، ومن انعم عليك بملايين الدولارات لبناء قصرك المعلق في البقاع. ومن أين لاولادك الحصول على اسهم وحصص في احد البنوك نشرت تفاصيلها في الإعلام؟"، طالباً منه "التوقف عن القاء محاضرات في الوطنية والعفة".
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