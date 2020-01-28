الحسنية بعد زيارة الحسن: منح الثقة للحكومة او عدمها مرتبط بالبيان الوزاري

التقى شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​، وفدا من قيادة ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ برئاسة نائب الرئيس وائل الحسنية، الذي أكد ان هذا اللقاء جاء لـ"وضع حسن صورة موقف الحزب من التشكيلة الحكومية القائمة والقرار الرافض لمحاولة استئثار بعض القوى السياسية بالوزارة، او المذاهب والطوائف في أي اطار إسلامي او مسيحي كان، لان الطوائف رحاب الوطن الواسع تحمل في طيّاتها قوىً سياسية متعددة"، مشيراً الى "قرار الخروج من الحكومة جاء نتيجة ما اسميناه محاولة الاستئثار وفرض امر واقع معين من قبل بعض الجهات السياسية، وسيتم ترك مسألة منح الثقة للحكومة او عدمها للبيان الوزاري وإذ ذاك تجتمع قيادتنا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".

كما واستقبل الحسن وفدا من ​مدينة الشويفات​، والمراقب المالي في ​مجلس الجنوب​ الأستاذ ياسر ذبيان، ورئيس مركز للأطباء في بيروت الدكتور كمال سليم، حيث جرى بحث مواضيع عامة.