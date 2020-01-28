أبو الحسن: صفقة القرن لن تمر بفضل صمود الشعب الفلسطيني

اكد أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مهما كثرت المحاولات لتصفية ​القضية الفلسطينية​ ومهما إبتدعوا من تسميات، فإن ​صفقة القرن​ الذي وصفها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بصفعة العصر لن تمر بفضل صمود ​الشعب الفلسطيني​ الذي سيرد الصفعة صفعتين، وعلينا بالصمود لأن هذه الصفعة يبدو انها بدأت تطالنا ايضاً كلبنانيين"، مضيفا :"لا لصفعات الغرب والشرق". إضغط للمزيد

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