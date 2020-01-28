أمير الكويت تمنى لدياب التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني

تلقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، برقية تهنئة ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، من أمير دولة ​الكويت​ الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، تمنى له فيها، "التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب ال​لبنان​ي الشقيق"، مشيدا بـ"العلاقات ​الطيبة​ والوطيدة التي تربط دولة الكويت بلبنان الشقيق". إضغط للمزيد

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