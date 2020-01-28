أشار الوزير السابق ​​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه"تأتي المفاوضات وتذهب وتأتي الصفقات وتذهب وتأتي التسويات وتذهب، إلاّ ​فلسطين​ ستبقى ولن تذهب حدودها الوطن العربي عاصمتها ​القدس​ الشريف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: تأتي التسويات وتذهب إلاّ فلسطين ستبقى ولن تذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.