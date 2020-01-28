ادارة الريجي بحثت مع وفد من الصناعيين في دعم قطاعهم

التقى رئيس "​الريجي​" مديرها العام ​ناصيف سقلاوي​ وفدا من ممثلي ​المصانع​ اللبنانية، ترأسه رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​. وأفاد بيان لـ"الريجي" أن "البحث تناول موضوع إعطاء ​الصناعة​ الوطنية الأولوية الخاصة في شراء المواد الأولية التي تدخل في صناعة ​السجائر​ الوطنية (الكرتون والمطبوعات وورق الألمينيوم والفلاتر وعلب السجائر)". وأشار البيان الى أن سقلاوي "أبدى تجاوباً في هذا الشأن، ايماناً منه بالصناعة الوطنية وسعياً للوقوف الى جانب الصناعيين لتجاوز الظروف الصعبة الراهنة".

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