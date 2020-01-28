الطقس غدا غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا حتى بعد ظهر هذا اليوم حيث يتحوّل الى متقلّب حتى يوم الخميس ويتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد يحمل معه ​أمطار​، ثلوج، عواصف، ورياح شديدة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة تشتد خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة، كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١١٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى

الخميس: غائم جزئيًا يتحوّل تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوّي وتتساقط أمطار متفرقة تشتّد غزارتها ليلاً ورياح ناشطة تشتد احياناً لتصل الى ٦٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر، يبدأ ​الثلج​ بالتساقط على ارتفاع ١٤٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة لتلامس ١٠٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية نهار الجمعة.