التحكم المروري: انقلاب سيارة على طريق عام صورالقليل نتج عنه جريح

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح جراء إنقلاب سيارته عند ​الساعة​ الرابعة على طريق عام صور القليلة. إضغط للمزيد

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