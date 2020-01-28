أشار رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ الى ان "المهزلة الدستورية البرلمانية مستمرة، حيث أقرّ المجلس ​موازنة​ لقيطة تخلّى عنها التيار النيابي لرئيس الحكومة التي إقترحتها في حين تبنّاها رئيس حكومة لم تنل الثقة، حضر منفرداً ولاعلاقة له بها"، مضيفا :"يبدو أن ​لبنان​ دخل في عصر الرياضيات الحديثة، إذ أصبحت 49 تُشكّل أكثر من نصف 128، ويبدو أن كل شيئ مسموح في لبنان، والحبل على الجرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البزري: المجلس النيابي أقرّ موازنة لقيطة تخلّى عنها من إقترحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.