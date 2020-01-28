الدفاع المدني: انقاذ فتى وقع في بئر في الجية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن تمكن عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ من انقاذ فتى سوري الجنسية سقط داخل بئر للمياه على عمق يلامس ال ٤٠ متراً تقريباً في ​الجية​-الشوف.

وقد تم نقله الى ​مستشفى​ الحاج في الجية لتلقي العلاج اللازم.

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