الدفاع المدني: انقاذ فتى وقع في بئر في الجية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني من انقاذ فتى سوري الجنسية سقط داخل بئر للمياه على عمق يلامس ال ٤٠ متراً تقريباً في الجية-الشوف.
وقد تم نقله الى مستشفى الحاج في الجية لتلقي العلاج اللازم.
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