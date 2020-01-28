عبد الله والحجار اجتمعا مع حايك لرفع غبن الكهرباء عن الناعمة

التقى المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ المهندس ​كمال حايك​ النائبين ​بلال عبد الله​ و​محمد الحجار​ ورئيس بلدية ​الناعمة​ - ​حارة الناعمة​ زهير مزهر، حيث "حصل نقاش موسع لرفع الغبن عن البلدة، والمستمر منذ سنوات لجهة عدم تغذيتها ب​التيار الكهربائي​ من ​مطمر الناعمة​".

بدوره التزم الحايك "العمل بكل ما يمكن من شأنه رفع الغبن عن الناعمة وحارتها وتحقيق العدالة عبر تغذيتها بالتيار الكهربائي واعطاء الأهالي حقهم في هذا المجال".

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