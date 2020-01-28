اخبار العالم

عبد الله والحجار اجتمعا مع حايك لرفع غبن الكهرباء عن الناعمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ المهندس ​كمال حايك​ النائبين ​بلال عبد الله​ و​محمد الحجار​ ورئيس بلدية ​الناعمة​ - ​حارة الناعمة​ زهير مزهر، حيث "حصل نقاش موسع لرفع الغبن عن البلدة، والمستمر منذ سنوات لجهة عدم تغذيتها ب​التيار الكهربائي​ من ​مطمر الناعمة​".

بدوره التزم الحايك "العمل بكل ما يمكن من شأنه رفع الغبن عن الناعمة وحارتها وتحقيق العدالة عبر تغذيتها بالتيار الكهربائي واعطاء الأهالي حقهم في هذا المجال".

إضغط للمزيد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله والحجار اجتمعا مع حايك لرفع غبن الكهرباء عن الناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا