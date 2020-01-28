عبد الله والحجار اجتمعا مع حايك لرفع غبن الكهرباء عن الناعمة

التقى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك النائبين بلال عبد الله ومحمد الحجار ورئيس بلدية الناعمة - حارة الناعمة زهير مزهر، حيث "حصل نقاش موسع لرفع الغبن عن البلدة، والمستمر منذ سنوات لجهة عدم تغذيتها بالتيار الكهربائي من مطمر الناعمة".
بدوره التزم الحايك "العمل بكل ما يمكن من شأنه رفع الغبن عن الناعمة وحارتها وتحقيق العدالة عبر تغذيتها بالتيار الكهربائي واعطاء الأهالي حقهم في هذا المجال".
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