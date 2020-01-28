لفت الوزير السابق ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "فيما يسعى ​التيار الوطني الحر​ لتطوير القوانين ما يسهل الوصول للحقيقة يصطدم من ناحية أخرى بقرار تجريد ​القضاة​ من حقهم بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: نسعى لتطوير القوانين لنصل للحقيقة ولكن نصطدم بقرارات خاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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