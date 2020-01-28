الرئيس الصيني: نخوض معركة ضد "شيطان"









اسماء السيد - بكين: صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي وصفه بأنه "شيطان" وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال شي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ".

وأضاف "لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء".

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ويواجه المسؤولون في منطقة الأزمة الصحية انتقادات شديدة بسبب عدم كفاءتهم وفق قول المنتقدين، وسط غضب عام جراء تعاملهم مع المرض.

وتعرّض مسؤولون كبار للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم حاكم مقاطعة هوباي التي تضمّ ووهان حيث ظهر المرض أولاً، فاتهمهم الناشطون بارتكاب أخطاء.

وهذه التعليقات هي نموذج نادر عن التعبير عن الغضب علناً في الصين، حيث تخضع الشكاوى بحق السلطات بشكل عام إلى الرقابة.