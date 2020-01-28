الرئيس الإيراني: إدارة ترامب هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة كله.نقلا عن روسيا اليوم.
وأضاف "روحاني" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران في فبراير سيكون لها تأثير على السياسة الإقليمية والدولية.وكان روحاني شدد أمس على أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي ترامب و"إرهابيي البيت الأبيض" بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
ودعا روحاني خلال كلمة أمام محافظي المدن الإيرانية، الشعب الإيراني، و"حتى أولئك العاتبين علينا وعلى إدارتنا للبلاد"، إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.