البرلمان يرفض 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وقال الدكتور على عبد العال أن النائب مرتضى منصور ليه 3 طلبات رفع حصانة وليس طلب واحد.

وأكد النائب إيهاب الطماوى مقرر تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة ان الدكتور على عبد العال اجتمع مع لجنة الشئون الدستورية واكد ضرورة فحص كل طلب برفع الحصانة فحصا جيدا من حيث شبهة الكيدية فى الدعوى مضيفا ان جميع الطلبات تم التأكد منها.

وتشمل طلبات رفع الحصانة ما يلى:

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1- طلب مقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 10064 لسنة 2017 ادارى العجوزة، بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليه احمد سليمان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفى بنادى الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادى من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الانترنت.

2- طلب مقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 ، فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن قيام النائب مرتضى منصور، بقذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلى وهم محمود الخطيب والعامرى فاروق وخالد محمد الدرندلى وخالد عبد المحسن مرتجى وابراهيم كامل الكفراوى وطارق حسنعبد الحميد ورانيا علوانى ومحمد عمر الماطى وجوهر نبيل جوهر محمد ومحمد جمال عبد القادر ومحمد زكريا عبيد سراج الدين ومهند مجدى عبد العزيز محمد ومحمد سعد الدين احمد مرجان، وتتضمن وقائع القضية حسبما ورد فى مذكرة نيابة شمال الجيزة، أن مرتضى منصور تعدى على أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى بالسب والقذف، من خلال مقاطع مسجلة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع نادى الزمالك الالكترونى وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادى الزمالك.

3- طلب من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 ادارى العجوزة، بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أن كل من ملكة ومايسة حمدى اقرتا فى التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بينهم وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى، وانهما تعرضتا لسباب وشتائم فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد محامى مرتضى منصور قال فى التحقيقات ان الشاكتين هما من تعديتا على مرتضى بعبارات نابية وايدت نفس الرأى فى التعدى على مرتضى عاملة بالنادى.

فى حين أكد أفراد الأمن بنادى الزمالك حدوث المشادة كلامية بين طرفى الواقعة ، بدأها مرتضى منصور لدى مشاهدته الشاكيتين تقومان بتدخين السجائر فى مكان غير مسموح فيه بجلوس الأعضاء أوالتدخين ثم تبادلا تراشق الالفاظ التى لم يتذكرها افراد الامن.