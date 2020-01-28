شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مصر تشهد نهضة صناعية وتنمية غير مسبوقة بالفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن الفترة الحالية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة صناعة وتنمية لم يسبق لها مثيل فى مختلف المجالات.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء المخصصة لنظر161 أداه رقابية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إن الدولة حريصة على مساندة أصحاب المصانع، متابعًا "يحسب لهذا النظام حرصه على دعم الصناعة وإنشاء كثير من المصانع التى حققت تنمية غير مسبوقة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: " مبادرة البنك المركزى للمساهمة فى دعم المصانع للخروج من تعثيرتها تُحسب أيضا للنظام الحالي".

Advertisements

الأمر الذى أيده وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان بتأكيده أن الرئيس عبد الفتاح السيسى احدث الكثير من الإصلاحات فى مصر وفى مقدمتها الاقتصادى منه، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى فى شتى انحاء البلاد ومنها انفاق قناه السويس وربط الدلتا بسيناء.

وحول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن انتشار القمامة فى الشوارع، قال رئيس مجلس النواب: "سنشهد خلال الفترة المقبلة منظومة نموذجية لجمع القمامة، تركز على أسس وأساليب علمية، لحل مشكلة القمامة التى تعانى منها كل محافظات مصر".

جدير بالذكر، أن البرلمان خصص جلسته اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما يزيد عن 160 أداة رقابية تتضمن 109 طلبات إحاطة و44 طلب مناقشة و10 أسئلة، وتتناول الأدوات الرقابية مشاكل متعددة يسعى النواب من خلال طرحها إلى الحصول على إجابات محددة من وزير التنمية المحلية.

ويطالب النواب اللواء شعراوى، بإعادة النظر فى تقييم وضع اليد لتيسيير التقنيين على الأسر محدودة الدخل والتقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة، وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المحليات والصحة والتعليم، كما ينتقدون سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار وغرق الشوارع.