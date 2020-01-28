شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة لوجود شبهة كيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب مقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة. وجاء سبب رفض المجلس رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية. Advertisements وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، إن النائب قدم للجنة كشف مشتملات العقار مثبتا أن العقار مقام منذ عام 96 ولا يملكه وليس مقيد باسمه وتمسك النائب بالكيدية، وقال الدكتور على عبد العال، "بولس من النواب المحترمين والواقعة بعيدة بالتاريخ عن نطاق الحصانة".

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