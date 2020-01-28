البرلمان يرفض رفع الحصانة عن علاء عابد.. والنائب: الطلب وسام على صدرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 ادارى التجمع الخامس، وذلك فى اتهام النائب بقذف وسب نجيب انسى ساويرس. وجاء رفض المجلس بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية. وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة، إن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب. Advertisements وقال النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة:"انا رجل قانون وأعرف حدودى واعرف يعنى ايه سب وقذف والطلب مقدم من رجل خصم سياسى ولو كان هناك وسام استحقه، فاعتقد أن الطلب المقدم يثبت وطنيتى وليس العكس"، مضيفا :"منذ عضويتى بالبرلمان على مدى خمس سنوات لم أسىء إلى أحد لكن إذا كان بعض الأشخاص يستخفون بالشعب المصرى وبنوابه فاقول لهم إنكم لا تستحقون أن تكونوا مصريين".

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