شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يستدعى رئيس قناة صدى البلد ومصطفى بكرى للتحقيق الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق فى الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، وقرر المجلس استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة ومقدم البرنامج كما يستمع المجلس إلى أقوال مقدم الشكوى، يوم الأحد المقبل .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقدت اجتماع طارئ ظهر اليوم، لمناقشة الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدى البلد، لما أذيع فى حلقة لبرنامج "حقائق وأسرار" من تقديم الإعلامى مصطفى بكرى وتحدث فيها عن استغاثة العاملين بالقناة الفضائية المصرية.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد تقدم ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد الممثل القانونى لقناة "صدى البلد" أشار فيه إلى أن القناة قامت يوم الجمعة الموافق 24 يناير من خلال الحلقة التى أذاعتها ببرنامج "حقائق وأسرار" من تقديم المذيع مصطفى بكري تحدث فيها عن استغاثة لرئيس الجمهورية من العاملين بالقناة الفضائية المصرية، وأن الهيئة الوطنية للإعلام قامت بتسريح العاملين فيها وبإعطاء التردد الخاص بالقناة لشركات خارجية تعمل لتطوير القناة.

وأوضح حسين زين - فى بلاغه- أنه لما كان ما أثير بالحلقة المشار إليها يعد أمرا مغلوطا عاريا تماما من الصحة ويعد من الشائعات التى من شأنها زعزعة استقرار الهيئة الوطنية للإعلام وهى هيئة وطنية مملوكة للدولة المصرية، وتؤدى إلى المساس بالمجتمع المصري، وتكدير السلم العام، كما قد يستغله بعض الحاقدين والقنوات المغرضة ضد الدولة المصرية عبر شاشاتها مثل (الشرق ومكملين وغيرهما)؛ ولا سيما أنه تم إذاعة تلك الحلقة يوم 24 يناير وقبل يوم 25 يناير، حيث احتفال الشعب المصرى بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، مما قد تؤدى تلك الشائعات ببيع ترددات التلفزيون المصرى وتسريح العاملين إلى إثارة أبناء الشعب المصرى وحثهم على التظاهر.

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وأكد حسين زين، فى بلاغه إلى النائب العام، حرص الهيئة على العاملين بها وعدم وجود إجراءات للاستغناء عن العاملين بالقناة الفضائية المصرية، وأن ما تم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيتم عن طريق العاملين بها لما يمثلون من خبرات فى المجال الإعلامى.

وقال إنه فى الحقيقة والواقع لا توجد أي إجراءات حول تنازل الهيئة عن ترددات لصالح شركات خارجية تعمل فى مجال تطوير لبرامج القناة، فضلا عن أن ما أثير بالحلقة المشار إليها من شأنه تشكيل حالة غضب عارمة غير مبررة.

وطالب حسين زين، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع محل البلاغ، والمستندات المرفقة به وتحريك الدعوى الجنائية بهذا الشأن فى ضوء ما تنص عليه المادة 188 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 والمعدل ببعض مواده عام 2018 (على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.. كل ما نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذ كان من شأنها تكدير السلم وإثارة الفزع وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة).