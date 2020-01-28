شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من طلاب جامعة عين شمس ومدارس شبرا يشاركون بجلسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحضور عدد من وفد الطلاب بالمدارس والجامعات، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "فى إطار نشر الثقافة البرلمانية، يرحب المجلس بمجموعة من طلبة وطالبات كلية الأداب قسم الاتصال السياسى بجامعة عين شمس، ومجموعة من طلبة وطالبات إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، ومجموعة من طلبة وطالبات مدرسة صنصفط بمحافظة المنوفية.

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جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت اليوم، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى الإسكان والزراعة، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيد و60 نائبا بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.