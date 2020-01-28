شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان لـ"شعراوى": جاهزين بشأن قانون تقنين الأوضاع..الكرة فى ملعبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع بأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع"، مشدداً، : " ما أعتقدش حد فى مصر عمل كل هذه الاجتماعات لاستيعاب الملف بالشكل دا".

وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، أن اللجنة قد قررت عقد جلسة استماع مع المحافظين لعرض ما إنتهت اللجنة إليه فى هذا الملف، ولكنها إتخذت قرار آخر بإرجاء الجلسة لترتيبات أخرى، مشدداً، : "هذا الملف لابد أن يخرج متسقاً بين البرلمان والحكومة، والبرلمان جاهز لهذا الأمر، وفاهمينه وقادرين نحله بنسبة 100%، الملعب الآن فى يد الحكومة".

وقال النائب أحمد السجينى، إنه على المستوى النوعى، كان لدي اللجنة فلسفة، وهى أن هذا التشريع تشريع حساس، ويتعامل مع ملف حساس، فيجب أن يخضع لأكبر كم من المناقشة، لننجح فيما فشل الحكومات السابقة، متابعاً، : "عقدنا مع الحكومة اجتماعات، على مدار سنتين ".

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