شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: "أخشى إن البرلمان يطلع هو اللى غلطان فى الآخر مش الحكومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب نجح بامتياز فى مجال التشريع، ولكن أمامه الكثير فيما يخص طلبات المواطنين فى الدوائر، مشدداً: "أمددنا يد التعاون مع الحكومة إلى أبعد حد، ولكن أخشى أن ينتهى دور الانعقاد الأخير، ونطلع فى الآخر احنا اللى غلطانين".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن البرلمان فتح الباب لمناقشات فى غاية الأهمية، وفى جميع الأدوات الراقبية فى شتى المجالات، حتى فى القضايا الخشنة أعطينا للحكومة فرصة، ولكن أتمنى أن تعيد الحكومة النظر فى الكثير من الأمور والموضوعات التى ناقشها البرلمان.

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يأتى ذلك خلال مناقشة قانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع"، فى حضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى.