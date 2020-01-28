شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يطالب الحكومة بالاستقالة فى هذه الحالة..وعبد العال يرد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما واجته البلاد الفترة الماضية من أزمة على خلفية مياه الأمطار والسيول، وصولاً إلى مطالبة الحكومة بتقديم استقالتها العام القادم حال فشلها فى تطبيق الحلول التى جاءت بها فى هذا الصدد.

وقال النائب علاء عابد، إن الحكومات المتعاقبة فشلت فى مواجهة أزمة سقوط الأمطار مما يعرض المحافظات للغرق دون أن تتحرك ساكنة، مضيفاً : "البرلمان المقبل عليه ألا يستجوب الوزير المختص حال تكرار أزمات الأمطار، ولكن يجب على الحكومة الموجود وقتها أن تتقدم باستقالتها وليس الوزير المختص فقط خاصة أنها قدمت لنا فى برنامجها حلولاً لما تواجهة البلاد".

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وتابع علاء عابد : "نساند الحكومة، لكن ليس من المعقول أن تواجه البلاد نفس المشكلة سنوياً، ولطالما توجه القيادة السياسية الحكومة بمواجهة هذا الأمر، وعليه فإن تكررت المشكلة من المفترض أن تكون هذه الحكومة مستقيله".

الأمر الذى علق علية رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيده أن الحكومة العام القادم ستكون بحاجة إلى منح ثقة لكى تستمر، متابعاً: الحكومة مشكلة هنعمل إيه.