مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق برنامج تدريب طلاب الدول الفرنكوفونية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، استعدادات مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لها لإطلاق برنامج تدريب طلاب الدول الفرنكوفونية في الجامعات المصرية" في دورته رقم ٢٢، المقرر انعقادها في إجازة نصف العام الدراسي من ٢ إلى ٦ فبراير المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن التدريب يُعد تأصيلًا للروابط بين المكتبة والجامعات المصرية، ويؤكد أهمية التواصل مع الطلبة الفرنكوفون الذين يدرسون باللغة الفرنسية في كلية الآداب والتربية والألسن.

وأضاف بيان المكتبة، أن مركز الأنشطة الفرنكوفونية، يستقبل هذا العام للمرة الأولى طلابًا من جامعة العريش والأزهر، بالإضافة إلى طلاب من جامعات طنطا والفيوم وأسيوط.

ويتضمن برنامج التدريب، إتاحة تطبيقات مختلفة للغة الفرنسية، يمارسها الطلاب لإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية ولغوية وفنية ومعلومات عامة، بالإضافة إلى برنامج متكامل لزيارة مكتبة الإسكندرية بما تحويه من كنوز المتاحف والمعارض والعروض الحية للقبة السماوية، والبانوراما الثقافية، ويجري التدريب باللغة الفرنسية تأكيدًا على مبدأ ممارسة اللغة.