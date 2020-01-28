الصين: تدشين "خط ساخن" لتخفيف التوتر العقلي للمواطنين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

دشّنت السلطات الصينية خطًا ساخنًا لمساعدة المواطنين في تخفيف التوتر العقلي الذي يسببه انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال المسؤول باللجنة الوطنية الصحية بالصين، جياو يا هوي، إن العاملين في مجال الطب يشعرون بضغط لأن الفيروس معدي بشكل كبير والأشخاص لا يعرفون الكثير عنه.

وأضاف جياو في مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء: "سنقدم استشارات نفسية لهم وسنعزز حمايتهم ونلبي احتياجاتهم بشكل أفضل".

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وبدأت جامعة بكين للمعلمين تقديم هذه الخدمة أمس الاثنين، كي يتمكن الطلاب والمعلمون من طلب المساعدة في الحصول على مشورات نفسية متعلقة بالوباء.

وأوصت بضرورة اختيار جامعة محلية في كل منطقة على مستوى المقاطعات الصينية، تتمتع بأفضل الدراسات النفسية لتقديم خدمات مماثلة في الوقت المناس للمواطنين.

وحتى نهاية أمس الاثنين، تأكّد إصابة 4515 ووفاة 105 أشخاص في الصين جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس القاتل الذي ظهر منذ أواخر ديسمبر الماضي من سوق "هونان" لبيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان.

وسجّلت 8 إصابات مؤكدة بالفيروس في هونج كونج، و7 في ماكاو، و5 في تايوان، إلى جانب تسجيل حالات أخرى في دول اليابان، الولايات المتحدة، تايلاند، أستراليا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، فرنسا، تايوان، فيتنام، كندا، نيبال، كمبوديا، ألمانيا، سريلانكا.