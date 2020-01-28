صحة أسيوط تستعد لمواجهة "كرونا" بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا الفتاك، والذي ظهر مؤخرًا بدولة الصين.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى عقد اجتماع مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية للوقوف على الجاهزية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، فضلًا عن توعية المواطنين بمختلف القرى والمراكز بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه جرى توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية، وتنشيط وحدات الترصد بالمستشفيات والإدارات الصحية، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات، والفريق الطبي المتخصص للتعامل مع الحالات.