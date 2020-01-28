الجزائر/ سقوط طائرةٍ عسكريّة ومقتل طيّارين إثنين

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، الثلاثاء 28 جانفي 2020، بأنه أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة مساء أمس الإثنين، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، سقطت طائرة عسكرية من نوع "سو30" في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، مما أسفر عن إستشهاد قائد الطائرة ومساعده.

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