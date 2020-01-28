الجزائر / وفاة 3 نساء بسطيف بسبب "أنفلونزا حادة" ومصالح المستشفى تغلق الإستعجالات

كشف موقع "النهار أونلاين" الجزائري اليوم، الإثنين 27 جانفي 2020، عن وفاة 3 نساء بسبب "أنفلونزا حادة".

وأشارت إلى أن المصالح الوقائية لم تصل إلى نوع الفيروس الذي أودى بحياة ثلاث نساء ليلة أمس، والبالغات من العمر 50، 60، 70 سنة على التوالي، في انتظار ما سيسفر عليه نتائج التحاليل من مركز باستور.

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وأكدت المصادر أن إحدى النساء لحقت ليلة البارحة إلى الإستعجالات الطبية جثة هامدة، فيما فقد الطاقم الطبي المرأتين صبيحة اليوم

وكانت النسوة الثلاث تعانين من ضيق في التنفس، بعد إصابتهن بأعراض الأنفلونزا.

من جانبه، أكد المدير العام لمستشفى سعادنة، عبد الرحمان عطوط، ان أسباب الوفاة عادية ولا يوجد أي قلق من اشتباه دخول فيروس خطير إلى المستشفى او الجزائر.