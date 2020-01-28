لوائح اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد

قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفقاً لروسيا اليوم.

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه أبلغ الكنيست قراره سحب طلبه منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها ضده.

وأوضح أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية في هذا الشأن اتخاذ الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

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وكان ماندلبليت أعلن، في نوفمبر الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ

قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

كما هناك أيضا قضيتان، هما "الملف 2000" و"الملف 1000"، يتهم نتنياهو فيهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.

نفى نتنياهو كل الاتهامات الموجهة إليه، معلنا أن الهدف منها هو إبعاده من منصب رئيس الحكومة.