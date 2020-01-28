تحت حراسة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين والطلاب اليهود، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن 45 مستوطنًا، و115 طالبًا يهوديًا، اقتحموا الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس،
كما اقتحم ما يقرب من 50 مستوطنًا الموقع الأثري في بلدة "سبسطية" شمال نابلس، وسط حماية قوات الاحتلال.
في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز "جيت" العسكري الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، ومنعت المركبات من العبور من وإلى مدينة نابلس.
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