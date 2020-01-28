شركاء البرلمان العربي للطفل يعقدون اجتماعهم لبحث أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان

بحث البرلمان العربي للطفل بمقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة الشارقة، مختلف التحضيرات، وآليات البرامج المنفذة، وجدول أعمال البرلمانيين الأطفال الممثلين لدولهم العربية، خلال تواجدهم لحضور انعقاد الجلسة الثالثة من أعمال البرلمان العربي للطفل مع شركاء البرلمان.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة بمدينة الشارقة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل، في الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبحضور أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان، لمناقشة موضوع حق الطفل في التعليم. والتقى البرلمان مع شركائه من الجهات والمؤسسات الحكومية، وجرى بحث أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، ومختلف الأدوار والمهمات، علاوة على مناقشة برنامج استضافة أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان المشاركين خلال الفترة من التاسع وحتى السابع عشر من

فبراير المقبل، والفعاليات المصاحبة والورش والزيارات.

ترأس الاجتماع، سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وحضره سالم الغيثي، مدير قناة الشارقة الفضائية، ممثلاً عن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وممثلو عدد من الجهات، وهي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومراكز الناشئة، ومراكز الأطفال، وسجايا، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومطار الشارقة الدولي، بجانب حضور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ممثلاً في أمانته العامة.

واستعرض الباروت مع الحضور سبل تعزيز التعاون وآليات العمل المشتركة لإنجاح استضافة إمارة الشارقة للجلسة الثالثة للبرلمان، علاوة على طرح ومناقشة الخطط وجهوزية الشركاء وأدوارهم في إنجاح الاستضافة وعقد الجلسة الثالثة، وما يثري خبراتهم من ورش وزياراتهم وبرامج تأهيليهم وخدمات مختلفة. وأشاد الباروت بجهود شركاء

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البرلمان وأدوارهم التي تتكامل مع البرلمان العربي للطفل في كل جلسة، من خلال تضافر الجهود لإعداد الخطط والبرامج وتسخير الإمكانات كافة، لإنجاح دور البرلمان، ليكون منصة عربية تعبر بصدق عن أطفال الوطن العربي، وتحمل أمالهم لمستقبل مشرق.

ولفت الباروت إلى ان الجلسة الثانية التي عقدت في يوليو ٢٠١٩، جرى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتشكيل لجنتي البرلمان، وقد ناقش أعضاء البرلمان موضوعاً بعنوان التقنية خيارنا للمستقبل، وهو موضوع من ترشيحهم ومن اختيارهم، وقدموا توصيات غاية في الأهمية تم رفعها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذا بجانب البرنامج التدريبي في مجالات البحثِ العلمي والقيادة والابتكار، بالإضافة إلى البرامج الترويحية، مشيراً إلى أن عنوان الجلسة الثالثة سيحمل "حق الطفل في التعليم"، وهو أيضاً من ترشيح الأطفال من نواب البرلمان، وبناء على رؤيتهم، ليقدموا آراءهم وتوصياتهم في هذا الموضوع المهم، مع تنظيم برنامج مماثل في التدريب والزيارات الميدانية لعدد من المعالم.

وأكد الباروت أن الأمانة العامة للبرلمان ومن خلال جامعة الدول العربية، وجهت الدعوة للدول العربية كافة، بالحضور والمشاركة في أعمال الجلسة الثالثة وإثرائها.