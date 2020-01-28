البحرين تؤكد استمرار عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في بكين

أكدت وزارة الخارجية البحرينية استمرار عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين الموجودين في الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، اليوم الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافي لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفايروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.

ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات كافة التي ترد الوزارة. مع الملحق الثقافي لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفايروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات كافة التي ترد الوزارة.

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