القهوة تنقذ حياة 3 قطط في كندا

بالإضافة لفوائد القهوة العديدة التى أظرتها الدراسات والأبحاث ، ظهرت فائدة جديدة للمشروب الشعبي في العالم، غير معروفة علميا ولا معهودة، ولم تخضع لدراسة سابقا وإنما لتجربة ظهرت نتائجها مباشرة.

والفائدة الجديدة للقهوة هذه المرة لا تخص الإنسان، وإنما الحيوان وتحديدا القطط، خصوصا في ظل الطقس البارد جدا، كما هو الحال في غربي كندا حاليا، حيث الطقس شديد البرودة.

فقد عثر كندي يعمل في مجال النفط على 3 قطط صغيرة وسط طريق تغطيه الثلوج، وكان يبدو أنها غير قادرة على الابتعاد من أمام السيارة.

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وتبين للعامل الكندي كيندال ديوش أن القطط المتروكة على الطريق من درايتون فالي في ولاية ألبرتا في كندا، وهي منطقة تواجه حاليا طقسا شديد البرودة، لا تستطيع مغادرة الطريق لأن

اثنتين منها عالقتين في الثلج.

ليس هذا فحسب، بل إن ذيل اثنتين من هذه القطط كان متجمدا مع الثلج بحيث لم يكن بمقدورهما الحركة، في حين كانت القطة الثالثة طليقة لكنها بقيت معهما.

وكانت واحدة من القطط الصغيرة متحررة من الجليد، بينما تجمد ذيلا القطتين الأخريين على الأرض، وبمجرد أن رأى ديوش هذا الأمر، توجه إلى شاحنته، وأخذ القهوة الدافئة التي كان قد أعدها لنفسه، وسكبها على ذيلي القطتين ليتمكن من إذابة الجليد وإطلاق سراحهما.