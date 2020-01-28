مع تفشي فيروس «كورونا».. الاتحاد الأوروبي يفعِّل نظام إنذار سريع

فعِّل الاتحاد الأوروبي نظامه الداخلي للإنذار السريع لمشاركة المعلومات، حيث يراقب تفشي فيروس كورونا الجديد بعد ظهور أولى حالات الإصابة في التكتل في فرنسا وألمانيا.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، بأن مفوضي الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون المسألة، غداً الأربعاء، مضيفة أن مركز تنسيق استجابة الطوارئ في الاتحاد الأوروبي سيبحث الأمر مع الدول الأعضاء.

وتسبب الفيروس الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان وسط الصين، في مقتل 80 شخصاً في الصين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وأستراليا.