"الصحة العالمية" تدعو إلى الهدوء وتؤكد قدرة الصين على احتواء "كورونا"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، إنه واثق في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، كما حث الناس على التزام الهدوء. بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت الوكالة أن أدهانوم قال في اجتماع مع السلطات في بكين إنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حتى الآن لكبح انتشار الفيروس.

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وقال أدهانوم أيضاً إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حالياً في الصين وحث الناس على التزام الهدوء.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 حالات في الصين كما يجري الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى.