الصين: أعداد وفيات "كورونا" ترتفع إلى 106

قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية، في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير.
وأعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين عبر حسابها على موقع "ويبو" أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور الذي ظهر الفيروس فيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لاحتواء التفشي.
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وأعلنت منطقة التبت، في الصين إغلاق كل المواقع السياحية مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين، لوقف انتشار الفيروس.
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