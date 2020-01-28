تحالف دعم الشرعية: انطلاق جسر نقل المرضى من اليمن إلى مصر والأردن

أطلقت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن هذا الجسر يأتي إلحاقا لما أعلن عنه سابقا من مبادرة إنسانية في 14 مايو من العام 2018 من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وينضوي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية ووقوفا مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

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