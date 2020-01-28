أول تحرك من الجامعة العربية قبل ساعات من نشر تفاصيل “صفقة القرن”

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري يوم السبت المقبل، لبحث تداعيات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي سينشرها اليوم.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن “المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت المقبل”.

وأضاف المصدر أن “طلب عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بـ”صفقة القرن”، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية.

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ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها.

من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان “صفقة القرن” الأمريكية في واشنطن. وقال أبو ردينة، في بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.